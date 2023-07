Li-Fi-Standard erhöht Wi-Fi-Speed um Faktor 100

(Quelle: Fraunhofer HHI)

14. Juli 2023 - Mit der Verabschiedung des Li-Fi-Standards 802.11bb dürfte das Licht-gestützte Kommunikationsverfahren Fahrt aufnehmen. Der neue Standard soll die Transferraten von Wi-Fi um den Faktor 100 übertreffen.

Das Institute of Electrical and Electronics Engineers, kurz IEEE, hat diese Woche den 802.11bb-Standard verabschiedet. Die Spezifikationen beschreiben die drahtlose Kommunikation auf Licht-Basis. Laut den Protagonisten bietet die Verwendung von Licht anstelle von Funkfrequenzen "eine schnellere und zuverlässigere drahtlose Kommunikation mit unvergleichbarer Sicherheit gegenüber herkömmlichen Technologien wie Wi-Fi und 5G".Was die Leistungsfähigkeit anbelangt, so soll Li-Fi 100 Mal schneller sein als die schnellste Wi-Fi-Variante im 60-GHz-Frequenzband, die eine maximale Transferrate von 7 GB pro Sekunde unterstützt. Dazu soll Li-Fi in weit geringerem Mass von Interferenzen beeinflusst werden als herkömmliche RF-Technologien, wie auf der Lifi.co-Site erklärt wird.Mit der Verabschiedung des Standards dürfte Li-Fi nun Fahrt aufnehmen und es wird erwartet, dass bereits am Mobile World Congress anfangs kommenden Jahres Implementierungen vorgestellt werden, die über den Prototypen-Status hinausgehen. (rd)