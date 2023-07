Diverse Entwickler verbreiteten bösartige Windows-Treiber

13. Juli 2023 - Verschiedene Entwicklerkonten haben für das Microsoft Partner Center bösartige Treiber verbreitet. Jetzt hat Microsoft reagiert und Updates bereitgestellt sowie die betreffenden Konten gesperrt.

Microsoft wurde von Sophos Trend Micro und Cisco darüber in Kenntnis gesetzt, dass mehrere Entwicklerkonten für das Microsoft Partner Center (MPC) bösartige Treiber einreichten, um eine Microsoft-Signatur zu erhalten. Dies schreibt Microsoft in einem Beitrag zu Sicherheitsupdates. Microsoft hat daraufhin sämtliche in diesen Vorfall verwickelten Entwicklerkonten mit sofortiger Wirkung gesperrt.Im Rahmen des Juli-Patchdays ("Swiss IT Magazine" berichtete ) hat der Software-Riese mehrere Sicherheitsupdates zur Verfügung gestellt, welche das Zertifikat der betroffenen Dateien widerruft. Ferner hat Microsoft Sperrerkennungen implementiert, um Kunden vor rechtmässig signierten Treibern zu schützen, die böswillig nach dem Exploit verwendet wurden.Wie Microsoft weiter ausführt, arbeitet das MPC mit verschiedenen Partner zusammen, um solche betrügerischen Praktiken effektiv und zuverlässig zu identifizieren. Um auf der sicheren Seite zu sein, empfiehlt Microsoft allen Kunden, die neuesten Windows-Updates zu installieren und sicherzustellen, dass die Antiviren- und Endpunkt-Erkennungsprodukte mit den neuesten Signaturen ausgestattet. So sind sie in der Lage, diese Angriffe zu verhindern. (adk)