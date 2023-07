Oppo zeigt Reno-10-Serie und neuen Kopfhörer

(Quelle: Oppo)

4. Juli 2023 - Oppo hat das Reno 10 Pro vorgestellt, das noch im Juli für 599 Franken erscheinen soll. Ebenfalls gezeigt wurden In-Ear-Kopfhörer mit ANC zum Kampfpreis von 99 Franken.

Neue Produkte aus dem Hause Oppo: Der chinesische Hersteller, der sich aus einigen europäischen Ländern wie Deutschland zurückgezogen hat, hat für den Schweizer Markt in Zürich die Oppo-Reno-10-Serie vorgestellt. Diese besteht aus dem Oppo Reno 10 5G sowie dem Oppo Reno 10 Pro 5G.Beide Modelle kommen im 7,9 Millimeter schlanken und 185 Gramm schweren Gehäuse und sind mit der laut Oppo branchenweit ersten 32-MP-Telefoto-Porträtkamera mit einem Sony IMX709-RGBW-Sensor bestückt, die über einen 2-fachen optischen Zoom verfügt und vor allem auch bei schwierigen Lichtverhältnissen hochwertige Portraits erstellen soll. Daneben kommt das Pro-Modell mit einer 50-MP-Hauptkamra von Sony und einer 8-MP-Ultraweitwinkel-Kamera, während das "normale" Reno 10 mit einem 64-MP-Sensor nebst der erwähnten Telefoto-Porträtkamera bestückt ist. Einen weiteren Unterschied zwischen den beiden Modellen gibt es bezüglich Ladetechnologie. Das Reno 10 Pro kann mit 80 Watt in 28 Minuten zu 100 Prozent geladen werden, das Reno 10 mit 67 Watt in 47 Minuten. Ebenfalls bietet das Pro-Modell etwas mehr RAM (12 statt 8 GB), während die 256 GB ROM bei beiden Varianten identisch sind. Bezüglich Chipset verbaut Oppo entweder Snapdragons 778G 5G Mobile Platform (Pro) oder Mediateks Dimensity 7050 5G Mobile Platform. Das Display ist bei den Geräten an den Rändern gewölbt und bietet 120 Hz. Verkauft werden die beiden Geräte ab Ende Juli zu Preisen von 449 respektive 599 Franken (Pro-Version).