Viasuisse will Stauprognose mit Hilfe von KI verbessern

30. Juni 2023 - Mit Hilfe von KI möchte der Verkehrsinformationsdienst Viasuisse die Stauprognosen präzisieren. Dank einer App und Push-Benachrichtigung könnten dann aktiv Empfehlungen zur optimalen Reisezeit gegeben werden.

Der Verkehrsinformationsdienst Viasuisse möchte die Stauprognosen in der Schweiz mit Hilfe von KI deutlich präziser voraussagen. Derzeit trainiert Viasuisse eine KI, welche die Strassen in Echtzeit analysiert und auf Basis dessen eine Prognose abgibt, wie "Watson" schreibt . In die Bewertung der KI sollen nebst dem Verkehrsfluss in Echtzeit auch Wetterdaten und die Anzahl der Fahrzeuge auf den Strassen einfliessen. Derzeit werden die Stauprognosen von Viasuisse auf menschlicher Basis von einem Redaktionsmitglied erstellt.Viasuisse hofft, bis Ende 2023 erste KI-generierte Stauprognosen für stark frequentierte Streckenabschnitte zu erstellen. Darunter gehört beispielsweise der Zürcher Nordring. Viasuisse schwebt eine App vor, welche den Autofahrenden per Push-Benachrichtigung die optimale Abfahrtszeit vorschlägt, um den Stau zu minimieren. Wann die Zeit reif sei für individuelle Stauprognosen ist heute aber noch unklar. Viasuisse würde für die Datensammlung gerne auch die Überwachungskameras des Strassennetzes nutzen, dies stellt aufgrund von Datenschutzbestimmungen jedoch eine Hürde dar. (adk)