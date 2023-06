HPE startet mit KI-Cloud für Sprachmodelle

(Quelle: Hewlett Packard Enterprise)

21. Juni 2023 - HPE bringt ein KI-Cloud-Angebot auf dem Markt, mit dem sich Large Language Models trainieren und nutzen lassen. Weitere Lösungen, besonders für vertikale Märkte, sind ebenfalls in der Mache.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) wagt den Schritt in den KI-Cloud-Markt. Der Schritt passiert mit der Einführung des Angebots HPE GreenLake for Large Language Models (LLMs), mit dem laut HPE Kunden beliebiger Grösse LLMs in der multimandantenfähigen Supercomputer-Cloud trainieren, optimieren und einsetzen können.Mit LLMs ist es für die HPE-KI-Cloud aber noch lange nicht getan, wie das Unternehmen weiter verspricht: Man wolle die Plattform weiterentwickeln und ausbauen. In Planung sind etwa eine Reihe von branchen- und domänenspezifischen KI-Anwendungen. Darunter sollen sich laut dem Hersteller Lösungen für die Klimamodellierung, das Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen, Fertigung und Transport befinden.Mehr Informationen zum neuen Angebot von HPE finden sich auf der entsprechenden Unternehmens-Website. (win)