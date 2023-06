Fairphone 5 mit neuem Frontkamera-Design und auf Wunsch transparent

(Quelle: via Android Authority)

19. Juni 2023 - Laut ersten angeblich offiziellen Renderings wird das Fairphone 5 ohne Notch auskommen und wahlweise mit transparentem Gehäuse zu haben sein.

Das nächste Fairphone-Modell 5 erhält für die frontseitige Selfiekamera einen kleinen kreisrunden Ausschnitt im Screen statt der bisherigen tropfenförmigen Notch. Dies weiss "Android Authority" zu berichten und liefert auch gleich erstmals Renderings des neuen Designs mit. Das Fairphone 5 wird demnach in Schwarz, Hellblau oder in einer transparenten Variante erhältlich sein. Die Renderings sollen vom Hersteller selbst stammen, via "eine vertrauenswürdige Quelle" und dürfen somit als offiziell betrachtet werden.