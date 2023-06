Über 100'000 Schweizer Server unsicher

(Quelle: Dreamlab)

19. Juni 2023 - Noch immer klaffen in 106'000 Schweizer Servern teils gravierende Sicherheitslücken, die Cyberangriffe wie Datenklau und Denial-of-Service für Cyberkriminelle fast zum Kinderspiel machen.

In den letzten Wochen litten zahlreiche Schweizer Behörden und Unternehmen unter heftigen Cyberattacken, sei es per Ransomware oder DDoS. Besonders die Denial-of-Service-Angriffe haben sich in den vergangenen Tagen gehäuft und Websites und Dienste vom Parlament über Verkehrsunternehmen bis zu Städten und Gemeinden lahmgelegt.Eines der Probleme, die solche Angriffe ermöglichen, sind unsicher konfigurierte und nicht mit den neuesten Sicherheits-Updates aktualisierte Server. Und davon gibt es in der Schweiz zur Genüge, wie die "NZZ am Sonntag" unter Berufung auf Nicolas Mayencourt, CEO des international aktiven Schweizer Cybersecurity-Spezialisten Dreamlabs, mitteilt. Bereits im März 2022 sprach Mayencourt anlässlich der Gründung der parlamentarischen Gruppe Cyber von über 116'000 Schweizer Servern mit Sicherheitslücken und riet eindringlich dazu, Sicherheitsmassnahmen zu ergreifen und damit aufzuhören, in Sachen Cybersecurity naiv zu bleiben.