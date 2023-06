Pure Storage lanciert Flash-Array für kleinere Ansprüche

(Quelle: Pure Storage)

15. Juni 2023 - Pure Storage präsentierte an seiner Hausmesse ein neues Flash-Modul unter 1 Petabyte. Mit der Erweiterung der E-Familie seiner Flash-Module will man auch kleinere Kunden ansprechen können.

Im Rahmen seiner Messe Pure Accellerate 2023 in Las Vegas hat der Flash-Spezialist Pure Storage neue Flash-Speichermodule präsentiert. Mit einem davon – dem FlashArray//E – will man erstmals auch kleinere Kunden ansprechen, denen die bisherigen Direct-Flash-Module von Pure für ihre Workloads zu gross waren. Bisher war die E-Familie von Pure mit dem FlashBlade//E in minimal 4 Petabyte (PB) zu haben, das neue Modul gibt es nun schon ab einer Grösse von 1 PB.Daneben präsentierte Pure auch zwei neue FlashArray-Produkte – das FlashArray//X R4 sowie das FlashArray//C R4. Wie Shawn Hansen, VP und General Manager, Flash Array von Pure Storage , im Rahmen der Hausmesse sagte, bezeichnen die beiden Module die grösste Leistungssteigerung der FlashArray-Geschichte des Unternehmens.

Nach wie vor geht man beim Hersteller davon aus, dass die traditionelle Festplatte mit rotierenden Teilen schon sehr bald der Vergangenheit angehört (unser Schwestermagazin "Swiss IT Reseller" berichtete ). Bis 2025, so Pure, soll die Technologie nicht mehr verkauft werden. An erster Stelle argumentiert Pure dabei mit Nachhaltigkeit – HDDs würden schlicht zu viel Hitze produzieren und ausserdem zu viel Strom und Platz konsumieren. Mit den nun präsentierten Flash-Modulen will Pure die Kunden nun endgültig überzeugen, ihre HDDs mit den Flash-Modulen von Pure zu ersetzen.Ein direkter Vergleich der Anschaffungskosten geht vorläufig wohl noch nicht ganz auf. Wie Hansen anfügt, könne man unter dem Strich aber schon heute mit dem Preis von HDDs mithalten, wenn die gesteigerte Leistung, der niedrigere Strom- und Platzbedarf sowie die tiefere Fehlerrate und die längere Lebenszeit von Flash-Speicher eingerechnet werde. Erstmals komme man somit auf einen Preis pro GB von 20 Dollar-Cents. (win)