Synology stellt Backup-Lösung für zu Hause vor

(Quelle: Synology)

1. Juni 2023 - Synology lanciert Beedrive, ein Speichermedium für wenig technikaffine Heimbenutzer. Das Gerät lässt sich für Backups sowie beispielsweise als Fotospeicher verwenden.

Synology hat mit Beedrive ein neues Produkt angekündigt, das sich an Privatnutzer richtet. Dabei handelt es sich um ein Speichermedium, welches per USB-C an den heimischen Rechner angeschlossen werden kann. Wahlweise sind ein oder zwei Terrabyte Speicherkapazität verfügbar. Beedrive nutzt ausserdem USB 3.2 als Übertragungsstandard und erreicht so laut Synology Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1050 MB pro Sekunde.Mit der Beedrive App können automatisierte Backups von einzelnen Ordnern oder der ganzen Festplatte erstellt werden. Beedrive speichert zudem von Dateien bis zu fünf ältere Versionen. Ausserdem lässt sich damit auch eine Dateisynchronisierung zwischen zwei Rechnern realisieren.Sofern Beedrive per USB mit einem eingeschalteten Rechner verbunden ist, lassen sich über WLAN vom Smartphone aus auch Fotos oder andere Dateien auf dem Gerät sichern. Voraussetzung ist, dass die Beedrive App auf dem Gerät installiert ist.Darüber hinaus lassen sich bequem Daten vom Smartphone oder Tablet auf den Rechner übertragen. Das Ganze funktioniert auch in umgekehrter Richtung. Damit die gespeicherten Daten auch ein Missgeschick überstehen, ist das Speichermedium so konzipiert, dass es Stürze aus bis zu zwei Metern Höhe unbeschadet übersteht. Beedrive ist umgerechnet für rund 119 Franken erhältlich mit einem Terrabyte Speicher, der Preis für zwei Terrabyte Speicher beträgt umgerechet rund 199 Franken. (adk)