Gesucht: Teams-Telefonie-Komplettanbieter

31. Mai 2023 - Die Juli-Ausgabe des "Swiss IT Magazine" widmet sich schwerpunktmässig dem Thema Collaboration und Communication. Dazu gehört eine Teams-Telefonie-Marktübersicht. Sind Sie ein Schweizer Komplettanbieter in diesem Bereich? Dann melden Sie sich bei uns.

In der übernächsten Ausgabe des "Swiss IT Magazine" widmen wir uns ausführlich dem Thema Collaboration und Communication. Dabei schauen wir uns Microsoft Teams im Detail an und erklären, wie man die Lösung sicher einsetzt und das Maximum aus ihr herausholt. Dazu stellen wir verschiedene Alternativen zu Microsofts De-Facto-Standard vor und klären ausserdem, welche Collaboration-Hardware in heutigen, hybriden Arbeitsumgebungen nicht fehlen darf.Teil des Schwerpunktes ist auch eine Marktübersicht mit Schweizer Komplettanbietern im Bereich Teams-Telefonie. Zählen Sie sich dazu und bieten nicht nur Telekomleistungen sowie erweiterte Teams-Telefonie-Funktionen, sondern auch entsprechende Support-Dienstleistungen und sogar einen Lizenz- sowie Hardwareverkauf inklusive Beratung (allenfalls via Partner) an? Dann würden wir uns sehr über eine kostenlose Teilnahme freuen. Melden Sie sich dazu bis spätestens Montag, 5. Juni 2023 bei Michel Vogel unter mvogel@swissitmedia.ch . (mv)