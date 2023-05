Zyxel patcht Schwachstellen in Firewalls

Zyxel patcht Schwachstellen in Firewalls

(Quelle: Zyxel)

26. Mai 2023 - In einer ganzen Reihe von Firewall-Modellen des taiwanesischen Hersteller Zyxel sind kritische Schwachstellen entdeckt worden. Jetzt hat der Hersteller entsprechende Security-Updates veröffentlicht.

Der taiwanesische Netzwerkequipment-Hersteller Zyxel warnt derzeit seine Kunden vor Schwachstellen in den hauseigenen Firewall-Appliances, so ein Bericht von "Bleeping Computer". Bei den als kritisch beurteilten Lecks handelt es sich um Buffer Overflows, die für Denial-of-Service-Angriffe sowie das Ausführen von Code missbraucht werden könnten.Wie einem Security Advisory von Zyxel entnommen werden kann, findet sich die Schwachstelle in den Firewall-Modellreihen ATP, USG FLEX, USG FLEX50(W), USG20(W)-VPN, VPN sowie Zywall USG. Für alle der genannten Modellreihen stehen Updates für die jeweiligen Versionen von Zyxels ZLD-Betriebssystems zur Verfügung. Der Hersteller empfiehlt ein baldiges Einspielen der Patches. (rd)