Schweizer Boomer nutzen Facebook, GenZ Instagram

(Quelle: Xeit)

23. Mai 2023 - Schweizer Babyboomer nutzen am häufigsten Facebook, während die Generation Z Instagram bevorzugt. Youtube wird derweil generationenübergreifend genutzt.

Die Zürcher Digitalagentur Xeit hat zum nunmehr 14. Mal das Social-Media-Nutzungsverhalten von gut 1000 Personen aus der Schweiz analysiert und daraus eine Studie erstellt. Gemäss den neuesten Zahlen zeigen sich markante Unterschiede dabei, welche Generation welche Plattform nutzt. Auf die Frage, auf welcher Plattform am meisten Zeit verbracht wird, antworteten 38 Prozent aus der Generation Babyboomer mit Facebook, während aus der Generation Z gerade einmal 1 Prozent Facebook am häufigsten nutzt. Diese Generation nutzt dafür klar am häufigsten Instagram mit 38 Prozent der Nennungen. Ebenfalls hoch im Kurs bei der GenZ ist Tiktok mit 28 Prozent der Nennungen sowie Snapchat mit 8 Prozent.Generationenübergreifend häufig genutzt wird Youtube. 31 Prozent der Boomer haben angegeben, auf der Videoplattform am meisten Zeit zu verbringen, und 20 Prozent der GenZ. Snapchat und Tiktok hingegen werden von den Boomern kaum genutzt, dafür kommt Linkedin auf 3 Prozent der Nennungen, und Twitter immerhin auf 2 Prozent.