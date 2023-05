Veeting integriert Künstliche Intelligenz in seine Meeting-Plattform

(Quelle: Veeting)

17. Mai 2023 - Die Meeting-Plattform von Veeting wird um einen Assistenten erweitert, der auf Künstlicher Intelligenz basiert und die Meeting-Teilnehmer bei offenen Fragen oder bei der Ideensuche unterstützen soll.

Der Schweizer Videokonferenz-Anbieter Veeting erweitert seine digitale Meeting-Plattform um einen Meeting-Assistenten, der auf Künstlicher Intelligenz basiert. Als zusätzliches Kollaborations-Tool soll der Assistent die Produktivität und Effizienz von Online-Meetings erhöhen, etwa, indem er dabei hilft, Fragen zu diskutieren und zu beantworten oder neue Ideen zu entwerfen. So entfalle unter anderem das Recherchieren in Suchmaschinen während Meetings. Zudem wird die Diskussion mit der Künstlichen Intelligenz allen Meeting-Teilnehmern gleichzeitig angezeigt und die Kommunikation mit dem KI-Assistenten wird mit allen anderen Informationen, die während eines Meetings erarbeitet werden, in die automatisch generierte Zusammenfassung aufgenommen. Der Meeting-Assistent auf KI-Basis steht für alle Veeting-Produkte kostenlos zur Verfügung, wobei Nutzer die Wahl haben, ob sie den KI-Assistenten verwenden möchten oder nicht. Ausserdem werden nur die von den Teilnehmenden explizit gestellten Fragen über sichere Veeting-Server an OpenAI weitergegeben."Unsere Mission ist, die Effizienz und Produktivität von Meetings kontinuierlich zu verbessern, indem wir innovative Tools entwickeln, welche die Zusammenarbeit in Online-Meetings vereinfachen und bereichern. Der auf KI basierende Meeting-Assistent ist ein nächster Meilenstein auf diesem Weg", ist Veeting-CEO Fabian Bernhard überzeugt. (abr)