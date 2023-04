Defender-Update für Windows-11- und Windows-10-Installationen

17. April 2023 - Microsoft sorgt mit einem Defender-Update-Paket dafür, dass in Installations-Images für Windows enthaltene veraltete Malware-Definitionen aktualisiert werden und so die Sicherheit unmittelbar nach einer OS-Installation steigt.

Microsoft hat ein Update-Paket für Windows-Installations-Images veröffentlicht. Das Update betrifft Images in den Formaten WIM (Windows Imaging Format) und VHD (Virtual Hard Disk) für Windows 11 und Windows 10, und zwar für Windows 11, alle Varianten von Windows 10 sowie Windows Server 2016 und 2019. Mit dem Update zielt der Hersteller auf veraltete Malware-Definitionen, die in den Images enthalten sein können, und will damit die Sicherheit von Windows-Systemen unmittelbar nach der Installation stärken. Ausserdem sollen sich damit Performance-Verbesserungen ergeben.Die Aktualisierung erfolgt im Rahmen des Security Intelligence Update Version 1.385.1537.0, das aktualisierte Defender-Paket trägt die Versionsnummer 20230330.2. Im zugehörigen Supportdokument hält Microsoft fest: "Die ersten Stunden eines neu installierten Windows-Deployments können das System aufgrund einer Microsoft-Defender-Schutzlücke anfällig machen. Dies liegt daran, dass die Installations-Images des Betriebssystems möglicherweise veraltete Antimalware-Binaries enthalten."Von den Updates können laut Microsoft Windows-Geräte profitieren, die mit der integrierten Malware-Schutzlösung Defender oder auch mit anderen Security-Lösungen geschützt sind. Und: "Wir empfehlen, Betriebssystem-Installations-Images regelmässig zu warten, um Microsoft-Defender-Binärdateien zu aktualisieren und diese Schutzlücke in neuen Deployments zu minimieren. Eine Aktualisierungsfrequenz von 3 Monaten wird empfohlen." (ubi)