Scope ermöglicht KI-basierte Newsletter-Erstellung

Scope ermöglicht KI-basierte Newsletter-Erstellung

(Quelle: Scope Content)

30. März 2023 - Die Schweizer Content-Marketing Plattform Scope ermöglicht mithilfe von ChatGPT die automatisierte Erstellung von Newsletter-Artikeln. Auch Social-Media Posts lassen sich automatisch generieren.

Scope, eine Schweizer Plattform für Content Curation, nutzt neu die KI von ChatGPT via API, um automatisierte Zusammenfassungen ausgewählter Artikel zu generieren. In den Einstellungen lassen sich verschiedene Parameter wie Lead- und Artikel-Länge definieren. Ausserdem erstellt ChatGPT auf Wunsch zusätzlich zum Newsletter-Artikel auch gleich noch einen Teaser für Social Media inklusive passenden Emojis und Hashtags.



Mit Hilfe von Scope erhält man Zugriff auf kuratierte Artikelsammlungen von verschiedenen Fachartikeln. Über die integrierte Suche findet man themenbasierte Vorschläge. Mit ChatGPT im Hintergrund ist es laut Hersteller nun ein leichtes, eine Kombination von eigenen und kuratierten Inhalten automatisiert in einen Newsletter zu verwandeln. Gemäss CEO Peter Hogenkamp sei dies ein logischer Schritt für Scope gewesen, weitere werden Schritte in diese Richtung sollen folgen. (adk)