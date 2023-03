Zippyshare macht dicht

(Quelle: SITM)

21. März 2023 - Der Filehoster Zippyshare wird per Ende Monat seinen Dienst einstellen. Schuld sind laut den Betreibern Adblocker, die den Service um seine Einnahmen bringen.

Der Filehosting-Dienst Zippyshare wird seinen Dienst einstellen – und das bereits per Ende Monat und nach 17 Jahren am Netz. Zippyshare ging 2006 ans Netz und wurde geschätzt für seine dank Werbefinanzierung kostenlosen, einfach gehaltenen Filehosting-Dienste. Allerdings, so erklären die Zippyshare-Betreiber via Blog , habe sich die Plattform über die Jahre kaum verändert und sei heute ein Dinosaurier unter all den verfügbaren File-Storage-Diensten. Gleichzeitig seien die Kosten für Elektrizität im letzten Jahr um den Faktor 2,5 gestiegen, was die Kosten nach oben getrieben habe. Und dann würden Adblocker, die heute fix in den Browser eingebaut, als Add-on verfügbar oder als DNS-Service angeboten würden, dem Business einen Strich durch die Rechnung machen. Die vermehrte Nutzung von Adblockern hätte dazu geführt, dass Zippyshare als Site-Betreiber mehr und mehr Werbung habe einbauen müssen, was wiederum dazu führte, dass die User vermehrt Adblocker verwendet hätten – ein Teufelskreis, wie Zippyshare schreibt. Letztlich würden heute schlicht die Mittel fehlen, die Site weiter aufrecht zu erhalten – und das trotz rund zuletzt 43,6 Millionen Visits auf der Seite.Die Nutzer werden nun aufgefordert, Backups ihrer auf Zippyshare gesicherten Daten zu erstellen. Dafür hätten sie bis Ende Monat Zeit. Danach wird Zippyshare heruntergefahren. (mw)