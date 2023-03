Google nimmt Google Glass aus dem Verkauf

(Quelle: Alphabet)

17. März 2023 - Google hat einen Verkaufsstopp der AR-Brille Google Glass Enterprise Edition bekanntgegeben, Support will man noch bis zum Herbst bereitstellen. Google soll derweil bereits an einem Nachfolgeprojekt namens Pixel Glass arbeiten.

Google hat den sofortigen Verkaufsstopp der Augmented-Reality-Brille Google Glass Enterprise Edition 2 bekanntgegeben. Wie der Technologieriese auf einer FAQ-Seite erklärt, will man für die AR-Brille noch bis zum 15. September Support leisten, dann ist auch damit Schluss. Nach dem Support-Ende sollen sich die Brille wie auch die entsprechende Software weiterhin nutzen lassen, doch sind seitens Google keine Software-Updates mehr geplant. Auch für die App Meet on Glass gibt es nach dem Stichtag im Herbst keine Updates mehr. Dazu heisst es, die App könne danach jederzeit nicht mehr funktionieren. Auch mit dem Austausch defekter Brillen soll per 15. September Schluss sein. Hingegen will man System Images von Google Glass Enterprise Edition noch bis zum 1. April 2024 bereitstellen.Die erste Version von Google Glass wurde vor ziemlich genau zehn Jahren lanciert und ging für stolze 1500 Dollar über den Tisch. 2017 folgte dann mit Glass Enterprise Edition eine zweite Version, die nicht mehr auf den Consumer-Markt zielte, sondern professionelle Anwender im Visier hatte. Die letzte Version wurde 2019 mit einem schnelleren Qualcomm-Chip veröffentlicht.Mit dem Ende der Glass Enterprise Edition 2 zieht sich Google allerdings nicht aus der AR/VR-Entwicklung zurück und arbeitet bereits seit längerem an einem Projekt namens Pixel Glass, von dem man vielleicht bereits an der kommenden I/O-Konferenz im Mai mehr erfahren könnte. (rd)