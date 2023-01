Digitaler Kick fürs Digital Marketing

(Quelle: Digitalkick)

30. Januar 2023 - KMU und Vereine in der Region Prättigau/Davos profitieren von der neuen Lernplattform Digitalkick, die Kurse und Coaching zu Themen des Digital Marketing bietet und später auf andere Regionen des Kantons ausgeweitet werden soll.

Für Unternehmen und Vereine sei es oft eine Herausforderung, sich mit dem schnelllebigen Thema Digital Marketing auseinanderzusetzen, meinen die Betreiber der Lernplattform Digitalkick , die von der Fachhochschule Graubünden und der Agentur Rob Nicolas im Rahmen der Bildungsoffensive für digitales Marketing der Region Prättigau/Davos entwickelt wurde. Geleitet word das Projekt von Armando Schär, Studienleiter Digital Business Management an der FH Graubünden und Robin Mark, Geschäftsführer Rob Nicolas.Die Lernplattform bietet Kursinhalte, Checklisten und persönliches Coaching und steht in der Pilotphase KMU und Vereinen in der Region Prättigau/Davos zur Verfügung. Eine Pilotklasse (Bild) hat sich im Januar 2023 beispielsweise dem Thema Einsatz sozialer Medien gewidmet. Ein zweites Modul befasst sich mit Storytelling. Später soll Digitalkick als Spin-off auch anderen Regionen des Kantons verfügbar gemacht und mit zusätzlichen Modulen erweitert werden.Die finanzielle Unterstützung kommt im Zug der Digitalinitiative GR Digital von der Regierung des Kantons Graubünden und diversen weiteren Geldgebern, darunter der Regionalentwicklungsfonds Prättigau/Davos und die Fachstelle für Vereine Vitamin B. Die Teilnehmenden entrichten zudem eine Kursgebühr. (ubi)