Apple erstellt Hörbücher auf KI-Basis

(Quelle: Apple)

5. Januar 2023 - Apple erstellt mit Hilfe von KI Hörbücher auf Basis von echten Büchern. Damit soll vor allem für kleine Verlage die Möglichkeit bestehen, Hörbücher zu erstellen.

Apple Books hat eine neue Initiative gestartet, um die Anzahl der im Store verfügbaren Hörbücher zu erhöhen. Das Unternehmen lädt unabhängige Autoren und Verlage dazu ein, ihre geschriebenen Bücher mithilfe von KI-Sprachsynthesemodellen in eine Audioform umwandeln zu lassen. Das Vorhaben wurde letztes Jahr angekündet und jetzt sind die ersten "künstlichen" Hörbücher erhältlich. Sie tragen den Untertitel "Narrated by Apple Books".Je nach Genre werden die Bücher von einer anderen KI gesprochen. Belletristik und Liebesromane beispielsweise werden von Madison und Jackson gesprochen. Sachbücher und Bücher zur Selbstentwicklung hingegen werden von Helena und Mitchell gesprochen. Andere Buchgattungen wie Science-Fiction oder Thriller werden derzeit noch nicht unterstützt.Laut Apple dauert die Umwandlung in ein Hörbuch ungefähr einen Monat. Die Umwandlung in ein Hörbuch mit KI-Erzählung erfolgt ausschliesslich auf Opt-in-Basis. Der Autor muss die Rechte für die Produktion einer Hörbuchversion besitzen, und das Ausgangsbuch muss in englischer Sprache verfasst sein. Wenn eine KI-kommentierte Version für Apple Books erstellt wird, dürfen die Autoren später eine von Menschen gesprochene Version produzieren und können weitere Hörbuchversionen mit anderen Vertreibern frei erstellen. (adk)