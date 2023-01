CES: Dell zeigt 6K-Monitor mit besonderem Schwarz

(Quelle: Dell via Engadget)

4. Januar 2023 - Mit dem Ultrasharp U3224KB stellt Dell den ersten Monitor mit einem IPS Black Panel vor, das deutlich tiefere Schwaztöne und bessere Farbtreue liefert als konventionelle IPS-Panels.

An der CES 2023, die am 5. Januar in Las Vegas ihre Tore öffnet, präsentiert Dell neben anderen neuen Ultrasharp-Bildschirmen einen Monitor in 6K-Auflösung, der mit einem IPS Black Panel ausgestattet ist, wie "Engadget" berichtet . Dieses Panel soll um 41 Prozent tiefere Schwarztöne liefern und eine um 20 Prozent bessere Farbgenauigkeit sowie bis zu 40 Prozent höheren Kontrast bieten als gewöhnliche IPS-Panels. Der 31,6-Zoll-Monitor, genannt Dell Ultrasharp U3224KB, löst mit 6144 x 3456 Pixel auf und ist mit einer ziemlich gross geratenen 4K-Webcam, Mikrofonen mit Echounterdrückung und 14-Watt-Stereolautsprechern ausgestattet.Laut Dell ist der U3224KB der weltweit erste Monitor mit IPS Black Panel. Das Panel deckt 99 Prozent des DCI-P3- und Display-P3-Farbraums ab und unterstützt VESA DisplayHDR 600. Der Monitor lässt sich via Thunderbolt 4 (Hub mit 4 Ports), HDMI 2.1 und Mini Displayport 2.1 an die Quellen anschliessen und bietet auch USB-C- und USB-A-Ports, einen Ethernet-Anschluss sowie KVM-Funktionalität. Der Verkaufspreis ist bisher nicht bekannt, der Monitor soll im zweiten Quartal 2023 auf den Markt kommen. (ubi)