Nächstes Einsteiger-iPhone kommt womöglich nicht auf den Markt

(Quelle: Apple)

21. Dezember 2022 - Wer auf ein iPhone SE 4 im Frühling 2023 wartet, wird laut dem Analysten Ming-Chi Kuo vermutlich enttäuscht. Das Gerät könnte verspätet oder gar nicht auf den Markt kommen.

In den letzten Jahren hat Apple jeweils im Frühling ein iPhone SE mit vergleichsweise günstigem Preis präsentiert. Für die nächste SE-Generation 4 hatte Apple laut Gerüchten sogar ein grundsätzliches Rededsign geplant, inklusive FaceID statt TouchID. Daraus könnte nun aber nichts werden, wie der gewöhnlich gut unterrichtete Analyst Ming-Chi Kuo in einem Tweet verkündet Die Produktion eines iPhone SE 4 werde wahrscheinlich verschoben oder das Gerät komme gar nicht auf den Markt, meint Kuo. Der Grund sei wohl der geringer als erwartet ausfallende Absatz des iPhone SE 3, des iPhone 13 Mini und des iPhone 14 Plus. Und auch die höheren Kosten bei einem Full-Screen-Design würde Apple dazu bewegen, sich die Produktpositionierung und den Return-on-Investment eines allfälligen iPhone SE 4 nochmals genau durch den Kopf gehen zu lassen. Zudem käme Apple ein Verzicht angesichts der erwarteten Rezession im kommenden Jahr finanziell entgegen. (ubi)