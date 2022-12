Einheitliche Basis für Swift

(Quelle: Apple)

16. Dezember 2022 - Das Foundation Framework für Apples Programmiersprache Swift soll sich öffnen, vereinheitlicht werden und künftig mit kleineren, spezifischen Packages arbeiten.

Die von Apple ins Leben gerufene Programmiersprache Swift soll eine einheitliche und offene Grundlage bekommen. Bisher war das sogenannte Foundation Framework, das in praktisch allen Swift-Projekten zum Einsatz kommt, aufgeteilt in Code für Apple-Systeme und alle anderen unterstützen Betriebssysteme. Dies soll sich nun laut einem Blogpost vom zuständigen Apple-Manager Tony Parker ändern. Die Foundation soll zudem vollständig zu Open Source und ausschliesslich in Swift selbst codiert werden – es soll darin kein C-Code mehr eingebunden sein.Der Rewrite der Foundation soll weiter kleinere, granulärere Packages erlauben. Ein neues Package namens FoundationEssentials wird die wichtigsten Typen enthalten und keine Systemabhängigkeiten bergen. Weitere Packages dienen etwa der Lokalisierung, dem XML-Support und dem Networking. Kompatibilität mit allfällig Legacy-APIs der früheren Apple-Programmiersprache Objective C gewährt ein weiteres Package.Die Entwicklung des neuen Foundation Framework soll durch einen offenen Community-Prozess unterstützt werden. Das Projekt will Apple 2023 auf Github lancieren und ab sofort in den Swift-Forums diskutieren. (ubi)