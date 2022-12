Zero Day in FortiOS: Dringende Patches zum Einspielen bereit

(Quelle: Fortinet)

13. Dezember 2022 - In FortiOS wurde eine kritische Sicherheitslücke gefunden, die dringend gepatcht werden sollte. Der Hersteller hab bereits Updates bereitgestellt.

In diversen Produkten von Security-Spezialist Fortinet respektive dem Network Operation System FortiOS klafft eine Zero-Day-Lücke. Wer eine betroffene FortiOS-Version einsetzt, ist dringend dazu angehalten, die verfügbaren Patches einzuspielen, denn die Lücke wird bereits aktiv ausgenutzt. Der Zero Day mit der Kennung CVE-2022-42475 erhielt einen CVSSv3 Score von 9.3 und den Status "kritisch". Er erlaubt das Ausführen von unautorisiertem Code und Kommandos über spezifische Requests in FortiOS.Betroffen sind folgende Versionen:FortiOS Version 7.2.0 bis 7.2.2FortiOS Version 7.0.0 bis 7.0.8FortiOS Version 6.4.0 bis 6.4.10FortiOS Version 6.2.0 bis 6.2.11FortiOS-6K7K Version 7.0.0 bis 7.0.7FortiOS-6K7K Version 6.4.0 bis 6.4.9FortiOS-6K7K Version 6.2.0 bis 6.2.11FortiOS-6K7K Version 6.0.0 bis 6.0.14Lösungen:Updaten auf FortiOS Version 7.2.3 oder höherUpdaten auf FortiOS Version 7.0.9 oder höherUpdaten auf FortiOS Version 6.4.11 oder höherUpdaten auf FortiOS Version 6.2.12 oder höherUpdaten auf FortiOS-6K7K Version 7.0.8 oder höherUpdaten auf FortiOS-6K7K Version 6.4.10 oder höherUpdaten auf FortiOS-6K7K Version 6.2.12 oder höherUpdaten auf FortiOS-6K7K Version 6.0.15 oder höher