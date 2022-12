Elektrogeräte verbrauchen 2021 16,3 Prozent weniger Strom als 2002

Elektrogeräte verbrauchen 2021 16,3 Prozent weniger Strom als 2002

6. Dezember 2022 - Obwohl 2021 weitaus mehr Haushaltgrossgeräte, IT-, Büro- und Unterhaltungselektronik-Geräte als 2002 im Einsatz waren, sank der gesamte Energieverbrauch um 16,3 Prozent. Grund dafür ist eine gesteigerte Energie-Effizienz.

Kühlschränke, Waschmaschinen, Trockner, PCs oder Fernseher verbrauchen immer weniger Strom, sprich werden zunehmend effizienter. Das zeigt eine vom Bundesamt für Energie (BFE) in Auftrag gegebene Studie der in der Schweiz verkauften Haushaltgrossgeräte und Elektronikgeräte. Die Daten stammen vom Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) sowie Swico.



2021 waren in der Schweiz 49,3 Millionen Haushaltgrossgeräte, IT-, Büro- und Unterhaltungselektronik-Geräte in Gebrauch. Dies entspricht gegenüber 2002 einem Zuwachs von 41,2 Prozent. Dennoch verbrauchten 2021 alle Geräte zusammen nur 6,5 Terawattstunden (TWh). Zum Vergleich: Im Jahre 2002 verbrauchten 34,9 Millionen Geräte addiert 7,8 TWh. Der Gesamtenergieverbrauch der Geräte hat im beobachteten Zeitraum also um 16,3 Prozent abgenommen.