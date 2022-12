630’000 Menschen in der Schweiz verbesserten ihre Fähigkeiten durch Microsoft

(Quelle: Microsoft)

1. Dezember 2022 - Die von Microsoft lancierte Lernplattform Skills for Switzerland wird rege benutzt. Nun ist das Unternehmen eine weitere Kooperation mit Linkedin eingegangen.

Microsoft hat in der Schweiz im Jahr 2020 zusammen mit der Adecco Gruppe Schweiz die Lernplattform Skills for Switzerland gestartet. Ziel der Initiative ist es, Interessenten und Arbeitssuchenden dabei zu helfen, die grundlegenden technischen Fähigkeiten zu erwerben, welche für die Arbeitsplätze von heute und morgen erforderlich sind. Jetzt zeigt sich, dass das Unterfangen Früchte trägt: Wie Microsoft Schweiz mitteilt , nutzten bislang knapp 630’000 Personen in der Schweiz die Möglichkeit, einen kostenlosen Kurs zu besuchen und neue Fähigkeiten zu erwerben. Wie das Unternehmen weiter schreibt, haben zudem im laufenden Jahr mehr als doppelt soviele Personen wie noch im Jahr 2021 das Angebot in Anspruch genommen. Basierend auf diesem Erfolg, kündigt Microsoft heute zusammen mit Linkedin den nächsten Schritt an: Nebst dem Angebot an 350 kostenlosen Kursen werden zusätzlich 50’000 LinkedIn-Learning-Stipendien angeboten.