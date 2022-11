Microsoft Forms: Bilder als Antwortmöglichkeiten und neue Themes

(Quelle: Microsoft)

28. November 2022 - Microsoft stattet den hauseigenen Dienst Forms mit neuen Designmöglichkeiten aus: Bilder können neu als Antworten in Forms und Quizzes verwendet werden. Neue Design Themes gibt es ebenfalls.

Microsoft stattet Forms mit einer seit längerem von den Usern gewünschten Funktion aus. Neu ist es möglich, in Formularen oder Quizzes Bilder als Antworten zu implementieren, wie der Entwickler per Blogbeitrag bekanntgibt. Mittels klassischem Bulk Import, Copy and Paste oder Drag and Drop können Bilder in Forms platziert werden. Diese Funktion wird ab Dezember 2022 schrittweise global ausgerollt. Besonders weil Visualisierungen beim Lernen helfen können, um Zusammenhänge leichter zu verstehen, sei das Feature für den Bildungsbereich wichtig, so Microsoft.Ebenfalls lassen sich Online-Umfragen und interaktive Formulare via Microsoft Forms nun schöner gestalten. Der Entwickler gibt per Blogbeitrag bekannt, seinen Dienst mit neuen Themes ausgestattet zu haben. Damit möchte Microsoft mehr Nutzer dazu animieren, die mit dem Dienst erstellten Formulare auszufüllen.