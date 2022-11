Europa plant Rechenzentren im Weltall

21. November 2022 - Aufgrund von ökologischen Beweggründen pant die europäische Kommission, Rechenzentren in den Orbit zu verlegen. Derzeit untersucht man die Machbarkeit des Vorhabens mittels Studie.

Die europäische Kommission plant, Rechenzentren ins Weltall zu verlegen. Anlässlich des Forschungsprogramms Horizon Europe arbeitet die Kommission dafür im Moment an einer Machbarkeitsstudie, wie "The Register" berichtet . Mit an Bord sind zahlreiche Unternehmen aus den Bereichen Umwelt, Cloud Computing und Raumfahrttechnologie. Geleitet wird die Machbarkeitsstudie von Thales Alenia Space, einem Joint Venture der europäischen Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen Thales und Leonardo. Das Budget beträgt zwei Millionen Euro.Das Projekt unter dem Name Ascend (Advanced Space Cloud for European Net Zero Emission and Data Sovereignity) hat ökologische Beweggründe. Ziel ist es, den wachsenden Bedarf an Rechenzentren mit möglich umweltschonenden Methoden anzugehen. Aus diesem Grund wird in der Studie geprüft, ob Rechenzentren in den Orbit verlagert und mit Solarenergie betrieben werden können. Gemäss Thales Alenia Space soll die Datenverbindung zur Erde hohe Bandbreiten unterstützen und über optische Kommunikation realisiert werden.