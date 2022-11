Google muss fast 400 Millionen Dollar Strafe zahlen

15. November 2022 - Da Google selbst dann Standortdaten seiner Kunden sammelte, wenn diese Einstellung eigentlich deaktiviert war, wird der Tech-Gigant in den USA nun zu einer Strafzahlung von 391,5 Millionen Dollar verdonnert.

Google ist in den USA zu einer Strafzahlung von 391,5 Millionen Dollar verurteilt worden. Grund dafür sind fehlerhafte Versprechungen des Unternehmens bezüglich der Standortübermittlung von Nutzerdaten. Die Strafe ist das Resultat eines gerichtlichen Verfahrens, das von 40 US-Bundesstaaten eingeleitet wurde und seit 2018 lief. Nun kommt der Prozess also zu einem Ende, wie Ellen Rosenblum, Generalstaatsanwältin von Oregon, mitteilt Googles Kunden wähnten sich bezüglich ihrer Privatsphäre über Jahre in falscher Sicherheit. Der Suchmaschinenriese sammelte nämlich selbst dann Standortdaten der Smartphones, wenn diese Funktion eigentlich ausgeschaltet war. "Jahrelang hat Google den Profit über die Privatsphäre seiner Nutzer gestellt", kommentiert Generalstaatsanwältin Rosenblum. "Das Unternehmen war listig und trügerisch. Die Verbraucher dachten, sie hätten ihre Standortverfolgungsfunktionen bei Google ausgeschaltet, aber das Unternehmen zeichnete weiterhin heimlich ihre Bewegungen auf und nutzte diese Informationen für Werbekunden."