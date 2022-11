Windows 11 Enterprise zum Gratis-Test verfügbar

(Quelle: Microsoft)

7. November 2022 - Bis zum 10. Januar 2023 können Entwickler und andere Interessenten die Enterprise-Edition von Windows 11 in Form einer virtuellen Maschine kostenlos testen und nutzen.

Microsoft stellt Windows 11 Enterprise samt einer Reihe von Entwicklertools als virtuelle Maschine zur kostenlosen Nutzung bereit. Allerdings nicht für immer: Das Gratis-Feature funktioniert nur bis zum 10. Januar 2023, danach muss die virtuelle Maschine wie jede Windows-Installation mit einem gültigen Key aktiviert werden. Dass die kostenlose Verfügbarkeit in erster Linie für Entwickler zum Kennenlernen von Windows 11 gedacht ist, lässt sich aus den zusammen mit dem Betriebssystem in der VM integrierten Tools schliessen.Die virtuelle Maschine enthält neben der Enterprise-Edition des Betriebssystems Visual Studio 2022 Community Edition mit UWP, .NET Desktop, Azure und Windows SDK für C#-Workloads, das Windows Subsystem for Linux 2 mit vorinstalliertem Ubuntu Linux sowie Windows Terminal mit aktiviertem Developer Mode. Die VM ist in vier Varianten für Hyper-V, Vmware, Virtualbox und Parallels verfügbar. (ubi)