Microsoft Exchange bereitet Probleme auf MacOS Ventura

(Quelle: Apple)

3. November 2022 - Die Synchronisierung mit dem Exchange-Dienst von Microsoft funktioniert auf dem neuen MacOS Ventura nicht richtig. Eine Lösung ist aktuell noch nicht verfügbar.

Das jüngste MacOS Betriebssystem Ventura, welches am 24. Oktober 2022 veröffentlicht wurde, versteht sich offenbar nicht gut mit Microsoft Exchange. Gemäss "Macrumors" berichten User auf Twitter, Reddit wie auch auf dem offiziellen Apple Support Forum von Synchronisierungsproblemen auf der Apple Kalender- oder Erinnerungs-App.Noch ist unklar, ob Apple an MacOS Ventura etwas verändert hat, was diese Probleme zu hervorruft, oder ob dies ein Problem auf Microsofts Seite ist. Nutzer, die MacOS Monterey verwenden, haben keine ähnlichen Probleme gemeldet. Wer nicht zwingend auf das neueste Betriebssystem angewiesen ist, sollte mit dem Update noch warten, bis das Problem behoben ist. Aktuell ist weder eine Lösung noch ein funktionierender Workaround in Sicht. (adk)