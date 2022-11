Whatsapp ermöglicht Bildung von Communities

3. November 2022 - Think big heisst es bei Whatsapp, denn das neue Feature Communities bündelt die Gruppenfunktion. Zudem hat der Messenger weitere neue Funktionalitäten ausgerollt.

Damit mehrere Gruppenchats eine Ordnung finden, führt der Messenger die neue Funktion Communities ein. Damit können beispielsweise mehrere Klassenchats in einer Schul-Community gebündelt werden. Wenn man sich in einer Communitiy befindet, kann man zwischen den verschiedenen Gruppen wechseln. Zudem können Administratoren Nachrichten an alle Mitglieder der Community senden.Des Weiteren veröffentlicht Whatsapp drei zusätzliche Funktionen: die Möglichkeit, Umfragen in Chats zu erstellen, Videoanrufe mit bis zu 32 Personen zu führen und Gruppen mit bis zu 1024 Benutzern zu erstellen. Genauso wie Emoji-Reaktionen, das Teilen von bis zu 2 Gigabyte grossen Dateien und die Admin-Löschoption können diese Funktionen in jeder Gruppe genutzt werden. Das neue Update wird gemäss Whatsapp in den kommenden Monate ausgerollt. (adk)