Digitaltage 2022 mit positivem Fazit

Die Schweizer Digitaltage 2022 wurden von diversen Partnern aus der Wissenschaft und dem privaten und öffentlichen Sektor unterstützt. (rd) Diese Woche konnten die Schweizer Digitaltage 2022 mit einer Abschlussveranstaltung in Zug erfolgreich zu Ende gebracht werden, wie die Standortinitiative Digitalswitzerland in einer Medienmitteilung bekanntgibt. Im Rahmen einer siebenwöchigen Tour quer durch die Schweiz mit Stopps in Aarau, Basel, Bellinzona, Bern, Biel, Einsiedeln, Genf, Lausanne, Liestal, Lugano, Luzern, Rotkreuz, Schaffhausen, Solothurn, St.Gallen, Thun, Vaduz, Winterthur und Zürich fanden rund 350 Veranstaltungen statt. Laut den Veranstaltern nahmen über 100'000 Personen online oder physisch am Event teil.Das Programm war äusserst vielseitig und reichte vom Austausch über die E-ID über das Bauen von Smart-City-Sensoren bis zur Kreation digitaler Gemälde oder virtuellen Stadtrundgängen. Dazu wurde von Innosuisse ein GreenTech Startup Battle veranstaltet, bei dem 20 Schweizer Startups nachhaltige und innovative Projekte vorstellten. Das Rennen machte das Empa-Spin-off Viboo mit einer Cloud-Lösung zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei Gebäuden. Ebenfalls durchgeführt wurde ein schweizweiter Hackathon, bei dem 60 Personen insgesamt 24 Projekte eingereicht haben.Die Schweizer Digitaltage 2022 wurden von diversen Partnern aus der Wissenschaft und dem privaten und öffentlichen Sektor unterstützt. (rd)