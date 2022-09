Digitaltage 2022 mit grösstem NFT-Projekt der Schweiz

(Quelle: Digitalswitzerland)

5. September 2022 - Im Rahmen der Schweizer Digitaltage 2022 gehen während sieben Wochen über 300 Veranstaltungen in sieben Regionen über die Bühne. Dabei ist die Bevölkerung eingeladen, an einem grossen digitalen Kunstwerk mitzuwirken, dass am Schluss als NFT für einen guten Zweck versteigert wird.

Heute, am 5. September 2022, fällt der Startschuss für die Schweizer Digitaltage 2022. Während sieben Wochen finden schweizweit über 300 Veranstaltungen, Vorträge, Workshops und Demos rund um das Thema Digitalisierung statt – alles kostenlos. Das Programm, gegliedert in Live- und Online-Events, ist auf der Website der Digitaltage ersichtlich.Gleich zum Auftakt der Digitaltage enthüllt Digitalswitzerland zusammen mit der Post das bisher grösste NFT-Projekt der Schweiz: Die Bevölkerung soll an einem der weltweit grössten digitalen Kunstwerke mitwirken. Das Projekt nennt sich swissp[AI]nt und nutzt künstliche Intelligenz, um Begriffe, die Teilnehmende auswählen, in Bilder umzuwandeln. Dazu dient ein Touchscreen-Kunstgenerator, der im Lauf der sieben Wochen der Digitaltage quer durch sieben Schweizer Regionen reist und jeweils in den Bubbles, den Besucherzentren der Digitaltage, untergebracht ist.Am Schluss wird aus den einzelnen Werken eine Collage generiert und in Form eines Non-fungible Token (NFT) für einen guten Zweck versteigert. Eingeweiht wird das Projekt am Eröffnungsanlass der Digitaltage von Bundespräsident Ignazio Cassis, der auch das erste Kunstwerk schafft.Laut Diana Engetschwiler, Deputy Managing Director von Digitalswitzerland , sind die Schweizer Digitaltage "dieses Jahr regionaler als je zuvor. Mit unseren Bubbles besuchen wir insgesamt 18 verschiedene Austragungsorte und vermitteln den Besuchern Digitalisierung in einem ihnen bekannten Umfeld. Und mit unseren drei Hauptformaten Greentech Startup Battle, Herhack und NextGen: Future Skills Lab geben wir zukunftsorientierten Projekten und Ideen das Rampenlicht, das sie verdienen." (ubi)