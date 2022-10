Weniger Ransomware-Angriffe im 3. Quartal

(Quelle: Intel 471 )

21. Oktober 2022 - Gemäss einer Studie fanden im dritten Quartal weltweit 455 Ransomware-Angriffe statt, deutlich weniger als in den ersten Quartalen des Jahres. Am meisten betroffen waren Länder in Europa und in Nordamerika.