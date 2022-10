Die 10 beliebtesten Gratis-Tools für Audio-Dateien

21. Oktober 2022 - Für die Konvertierung, Bearbeitung oder Verwaltung von Audio-Dateien bietet die Freeware-Szene jede Menge leistungsfähiger Werkzeuge. Wir stellen jene 10 Tools vor, die in den vergangenen Wochen am meisten aus unserer Freeware Library heruntergeladen wurden.

In den letzten 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie Audio angeführt von Fre:Ac, auch bekannt als Free Audio Converter. Mit dem Tool lassen sich Daten aus Audio-CDs auslesen und ins MP3-Format konvertieren. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten MP3DirectCut, eine Freeware zur automatischen Aufteilung von MP3-Tracks anhand stiller Sequenzen, wie auch die Open-Source-Anwendung Audacity, mit der sich Audio-Dateien in vielerlei Hinsicht bearbeiten lassen.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Tools für Audio-Dateien präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)