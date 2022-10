Zero-Day-Lücke in Windows Mark of the Web

18. Oktober 2022 - Eine Zero-Day-Lücke ermöglicht es Hackern, ZIP-Dateien im Internet bereitzustellen, die nicht von Mark of the Web gekennzeichnet werden. Damit warnt Windows nicht mehr vor den möglichen Gefahren und Malware in den besagten Dateien.