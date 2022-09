Windows Defender meldet fälschlich Malware

(Quelle: Microsoft)

5. September 2022 - Die Windows-interne Malwareschutz-Software Defender meldet bei jedem Start eines Chromium-Browsers oder einer Electron-App fälschlicherweise einen Schädling. Inzwischen gibt es eine neue Version der Malware-Definitionen, die das Problem behebt.

In den letzten Tagen haben sich Windows-User massenhaft über lästige Warnmeldungen von Microsofts Malware-Abwehrsoftware Defender beklagt, auf Reddit ebenso wie im Windows-Answers-Forum. Immer wenn ein Chromium-basierter Browser oder eine App auf Basis von Electron gestartet wird, und dazu gehören beliebte Apps wie Whatsapp, Discord und Spotify, meldet sich Defender bei den betroffenen Nutzern mit dem Warning "Behavior:Win32/HiveZY". Dies ist erstens lästig und stört zweitens den Betrieb des Systems, zum Beispiel wenn Defender deswegen den Kontakt zu einem Server im Internet unterbindet.Der Fehler hat sich offenbar mit dem Definitions-Updates vom 4. September eingeschlichen (Security Intelligence Update for Microsoft Defender Antivirus - KB2267602, Version 1.373.1508.0). In der Zwischenzeit hat Microsoft das Problem behoben, wie User DaveM121 im Answers-Forum verlauten lässt. Demnach ist der Fehler in Version 1.373.1537.0 behoben. Das Update lässt sich in den Systemeinstellungen zur Sicherheit unter Virus & Threat Protection herunterladen und installieren. (ubi)