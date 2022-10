Gerüchte zum kommenden Surface-Event

(Quelle: Microsoft)

10. Oktober 2022 - Am Surface-Event stellt Microsoft gewohnheitsgemäss die neueste Hardware aus dem eigenen Haus vor. Im Netz wird bereits gerätselt, welche Produkte Microsoft präsentieren wird und wie sie aussehen könnten.

Microsofts Surface-Event steht kurz bevor, am 12. Oktober 2022 soll es so weit sein, und es wird gemunkelt, welche Geräte der Tech-Riese am Event präsentierten könnte. Besonders oft ist von den Geräten Surface Pro 9, Surface Laptop 5 und Surface Studio Desktop die Rede.Zum Surface Laptop 5 sollen nun sogar technische Daten an die Öffentlichkeit geraten sein, zumindest wenn man einem Twitter-Nutzer namens " Aggiornamenti Lumia " Glauben schenken möchte. Wie bereits die Vorgänger soll auch die neue Notebook-Generation über zwei unterschiedliche Grössen verfügen; neben einer 13,5-Zoll-Version soll es auch eine Option mit 15-Zoll-Bildschirmdiagonale geben. Die Auflösung beläuft sich dann auf 2256 x 1504 respektive 2469 x 1664 Pixel. Im Innern dürfte Microsoft laut dem Tweet fortan nur noch auf Intel setzen, AMD-Chips tauchen in den technischen Daten nicht auf. Arbeitsspeicher gibt es wahlweise 8 oder 16 GB und die internen SSDs mit 256 oder 512 GB Kapazität.