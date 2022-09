Filemaker-Datenbank wird in Claris umbenannt

(Quelle: Claris)

2. September 2022 - Die insbesondere in der Apple-Welt beliebte Datenbank Filemaker wird in Claris umbenannt. Die dahinterstehende Apple-Tochter wurde bereits 2019 in Claris umgetauft.