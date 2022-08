Salt lanciert Festnetzangebot für Kleinstunternehmen

(Quelle: Salt)

25. August 2022 - Mit Pro Office lanciert Salt ein erstes Festnetzangebot für Selbstständige und Kleinstunternehmen. Für knapp 40 Franken pro Monat gibt es Internet mit 10 Gbit/s und 5 Festnetznummern.

Salt hat im Rahmen eines Medienanlassen im Sauber-Werk in Hinwil Pro Office vorgestellt. Bei Pro Office handelt es sich um das erste Festnetzangebot für Selbstständige und Kleinstunternehmen von Salt , dass der Provider als "Meilenstein" bezeichnet, mit dem man sich neu ausrichte und seine Mitbewerber Sunrise und Swisscom attackieren werde.In der Tat ist Pro Office kompetitiv gestaltet. Zum Angebot gehören ein Internetanschluss mit 10 Gbit/s Up- und Downstream sowie fünf Festnetznummern inklusive unlimitierten Anrufen aufs Fest- und Mobilnetz in der Schweiz und Liechtenstein. Dafür verlangt Salt monatlich 39.95 für Kunden, die gleichzeitig ein Salt Pro Mobile Abo besitzen. Ohne Mobile-Combo kostet Pro Office 59.95 Franken.In diesem Preis enthalten ist die sogenannte Pro Box (Bild): ein Router mit einem 10-Gbit-Ethernet-Port, vier Gigabit-Anschlüssen, WiFI 6 sowie der Möglichkeit, ein Mesh-Netzwerk aufzubauen. Ebenfalls Teil des Pakets ist ein Repeater, um die Abdeckung des WLAN zu erhöhen. Versprochen wird darüber hinaus ein einfacher Wechsel des Anbieters und ein einfaches Onboarding, wobei dem Kunden ein "persönlicher Concierge" zur Seite gestellt wird. Als Option für 9.95 pro Monat kann zudem eine öffentliche IPv4-Adresse dazugebucht werden, und für 200 Franken richtet ein Partner die Fibre Box beim Kunden sein.