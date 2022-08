Whatsapp lässt Admins auch auf iOS Nachrichten löschen

23. August 2022 - Auch Whatsapp-Gruppen-Admins auf iOS sollen schon bald beliebige Nachrichten in ihren Gruppen-Chats löschen können. Die Beta wird derzeit ausgerollt.

Whatsapp führt in der aktuellen iOS-Beta die Option für Gruppen-Admins ein, beliebige Nachrichten im Gruppenchats löschen zu können. Bisher war das Feature nur für Android-User verfügbar. Neu kann es auch auf iOS von einer ausgewählten Gruppe von Beta-Testern ausprobiert werden, der Rollout läuft derzeit, wie "Wabetainfo.com" berichtet Über ein langes Tippen auf eine beliebige Nachricht in einer Chat-Gruppe kann die Nachricht somit markiert und über das Kontextmenü oben rechts für alle oder nur einen selbst gelöscht werden. Für die Chat-Teilnehmer wird dann der Name des Löschenden mit Betonung auf dessen Admin-Rolle angegeben. Für Gruppen-Admins ist es damit auch auf iOS möglich, ihre Gruppen zu moderieren.Wer nicht zu den Beta-Testern gehört, welche das Admin-Löschen derzeit testen dürfen, muss sich wohl noch einige Wochen gedulden. Die bereits erfolgte Integration für Android lässt aber wohl darauf schliessen, dass der Launch nur eine Frage der Zeit ist. (win)