Apple behebt Zero-Day-Bug im Safari-Browser

19. August 2022 - In der WebKit-Engine des Safari-Browsers wurde eine Schwachstelle entdeckt, die Angreifern das Ausführen von Code ermöglicht. Apple patcht den Zero-Day-Bug mit einem Update auf die Version 15.6.1.

Apple hat den Safari-Browser auf die Version 15.6.1 aktualisiert und schliesst damit eine Zero-Day-Schwachstelle. Das Zero-Day-Leck mit der Kennung CVE-2022-32893 betrifft die Browser-Engine WebKit in den MacOS-Versionen Big Sur und Catalina. Wie Apple in einem Security Update mitteilt , soll die Schwachstelle es einem Angreifer ermöglichen, über präparierte Webinhalte auf den attackierten Systemen Code auszuführen. Man habe durch verbessertes Bound-Checking ein Out-of-Bounds-Write-Problem behoben, heisst es weiter. Weiter meldet Apple , man verfüge Informationen, wonach der Bug möglicherweise bereits aktiv für Angriffe missbraucht wird.Das Update des Safari-Browsers auf die Version 15.6.1 wird unter MacOS über die Software-Update-Funktion in den Systemeinstellungen eingespielt . (rd)