Dell stellt Mobile Connect und Alienware Mobile Connect ein

27. Juli 2022 - Dell wird seine Apps Mobile Connect und Alienware Mobile Connect per Ende November einstellen. Mit den Apps konnte das Smartphone mit dem Dell-Rechner verbunden werden.

Dell hat auf seinen Support-Seiten bekannt gegeben , dass die Services Dell Mobile Connect und Alienware Mobile Connect eingestellt werden. Während die App in den USA, Kanada und Japan per Ende November nicht mehr zum Download verfügbar ist, geschieht dies in allen anderen Ländern bereits per 31. Juli 2022. Eingestellt wird die App in den USA, Kanada und Japan dann per 31. Januar 2023, in allen anderen Ländern per 30. November 2022.Die beiden Lösungen sind dazu gedacht, das Smartphone mit Bluetooth-fähigen Inspiron-, Vostro-, G-Series-, Alienware- und Consumer-XPS-Geräten zu verbinden, so dass man vom PC aus beispielsweise SMS beantworten oder Anrufe tätigen kann. Angaben dazu, warum die Apps eingestellt werden, macht Dell keine. Es wird aber empfohlen, die Anwendungen bis zum Einstellungsdatum zu deinstallieren. Dadurch werde Speicherplatz freigegeben. Als Hinweis gibt Dell ausserdem mit, dass es alternative Apps zur Verbindung von Telefon und Computer gebe. (mw)