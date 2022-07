Sharp Schweiz präsentiert IT-Services

(Quelle: Sharp)

21. Juli 2022 - Sharp ergänzt sein Dienstleistungsportfolio um die Sparte IT-Services und schafft damit ein vollumfängliches Konzept aus Hardware, Software und Services.

Sharp Schweiz erweitert sein Portfolio an intelligenten Bürotechnologien um die Sparte IT-Services. Damit schafft das Unternehmen laut eigenen Angaben ein vollumfängliches Konzept aus Hardware, Software und Services. "Neben der Hardware und Software wird die Bedeutung darauf abgestimmter IT-Services immer grösser – besonders vor dem Hintergrund der New Work-Arbeitskultur, in der ortsunabhängiges, flexibles Arbeiten Alltag geworden ist", erläutert Philipp Wengi, Manager IT Services bei Sharp Schweiz. "Es gibt schon jetzt einen enorm hohen Bedarf im Service-Bereich, der in Zukunft weiter steigen wird. Mit Sharp IT Services werden wir diesen Trend aktiv mitgestalten und können unseren Kunden alles aus einer Hand bieten – quasi das Rundum-sorglos-Paket."Der IT-Service gründet in der Akquisition des Schweizer IT-Service- und Cloud-Anbieters ITpoint im März 2021 (Schwestermagazin "Swiss IT Reseller" berichtete ). "Die Schweiz ist einer unserer Kernmärkte in Europa. Daher freuen wir uns, unseren Kunden landesweit nun mit Technologien und IT-Support aus einer Hand inklusive individueller Beratung anbieten zu können, damit sie sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren können. Neben unserer eigenen langjährigen Expertise können wir dabei zusätzlich die Erfahrung von ITpoint hinzuziehen und unseren Kunden damit einen echten Mehrwert bieten", so Antonio Papalo, COO bei Sharp Schweiz.