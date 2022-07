Schweiz zeigt mehr Akzeptanz für neue Technologien im Finanzsektor

11. Juli 2022 - Neue Technologien wie Roboter, automatisierte Dienste und künstliche Intelligenz stossen in der Schweiz auf eine höhere Akzeptanz als in anderen europäischen Ländern. Der Anteil jener, die Online-Banken und Drittanbieter nutzen, wächst, grundsätzlich wickeln Bankenkunden ihre Geschäfte aber nach wie vor am liebsten über traditionelle Banken ab.