Google macht Schluss mit Hangouts

(Quelle: Google)

28. Juni 2022 - Per November stellt Google den Chat- und Videotelefonie-Dienst Hangouts ein. Nutzern rät das Unternehmen, auf Chat zu wechseln.

Google stellt den Chat- und Videotelefonie-Dienst Hangouts im November 2022 ein, wie das Unternehmen in einem Blogbeitrag mitteilt. Bereits seit zwei Jahren legt der Internetgigant den Hangouts-Nutzern immer wieder den Alternativdienst Chat ans Herz. Dabei verspricht Google , dass beim Transfer die Unterhaltungen und Inhalte übertragen werden. Zudem offeriert das Unternehmen ein Backup-Tool, mit welchem die Unterhaltungen heruntergeladen und gesichert werden können.Wer bislang noch nicht umgestiegen ist, erhält bei der Nutzung der mobilen Hangouts-App ab sofort den Hinweis, dass er auf Chat wechseln soll. Chat gibt es als App oder in die Gmail-App integriert. Wer die Chrome-Extension von Hangouts verwendet, wird gebeten, auf die Web-Version von Chat oder zur Web-App zu wechseln. Und ab Juli 2022 leitet Google alle Hangouts-Nutzer in der Browser-Version von Gmail automatisch zur Web-Version von Chat weiter. Ab November gibt es dann eine automatische Weiterleitung für alle. (abr)