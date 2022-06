Melectronics wird nationaler Partner von Dreamscape

(Quelle: Melectronics) Melectronics wird nationaler Partner von Dreamscape

(Quelle: Melectronics)

23. Juni 2022 - Im Rahmen einer Partnerschaft mit Dreamscape verschafft Melectronics seinen Kunden Zugang zu den Virtual Reality und Motion Capture Technologien des kalifornsichen Herstellers.

Melectronics unterstützt Dreamscape in der Schweiz fortan als nationaler Partner. Damit möchte der Fachmarkt für Elektronikartikel den Schweizer Kunden Zugang zu den Virtual-Reality- und Motion-Capture-Technologien des kalifornischen Herstellers ermöglichen. Im Rahmen der Partnerschaft unterstützt Melectronics Dreamscape beispielsweise bei der Lancierung des ersten Erlebniszentrums in der Schweiz – es soll Ende August 2022 in Genf eröffnet werden und der erste Dreamscape-Standort in ganz Europa sein.



Bei Melectronics stimmt die Partnerschaft freudig: "Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Dreamscape, einem der innovativsten Unternehmen im Bereich Virtual Reality und immersiven Erleben. Bei Melectronics sind wir von den Möglichkeiten innovativer Technologien, die das Leben erleichtern und Spass machen, überzeugt und haben uns zum Ziel gesetzt, diese unserer Kundschaft zugänglich und vor allem erlebbar zu machen", so Stephan Peyer, Leiter Melectronics. (rf)