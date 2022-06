Dataspace Switzerland Event am 22. Juni

(Quelle: Swiss Made Software)

15. Juni 2022 - An einer hybriden Veranstaltung, dem dritten Dataspace Switzerland Event, geht Swiss Made Software am 22. Juni 2022 der Frage nach, wie sicher Daten in der Cloud sind und wie Schweizer KMU und auch grössere Organisationen den damit zusammenhängenden aktuellen Cybergefahren begegnen können.