Microsoft: Kostenlose "Top Gun"-Erweiterung für Flight Simulator; Game-Streaming via Dongle

(Quelle: Microsoft)

27. Mai 2022 - Pünktlich zum Start des Blockbusters "Top Gun: Maverick" hat Microsoft eine kostenlose Erweiterung für den Flight Simulator veröffentlicht. Ausserdem wurde die Arbeit an einem Dongle fürs Game-Streaming bestätigt.

Seit dieser Woche läuft der heisserwartete Blockbuster "Top Gun: Maverick" im Kino. Pünktlich zum Filmstart hat Microsoft auch eine entsprechende Erweiterung für seinen Flight Simulator veröffentlicht , der Elemente des Films auf den heimischen PC respektive die Xbox bringt. So bietet die Erweiterung, die für Flight-Simulator-Besitzer kostenlos bereitgestellt wird, eine Maverick-Edition für den F/A-18E-Super-Hornet-Kampfjet, es gibt neue Mission inklusive der Landung auf einem Flugzeugträger, und man erhält die Möglichkeit, in einem fiktiven Hypersonic-Flugzeug Mach 10 zu fliegen und in die Stratosphäre aufzusteigen.Damit aber nicht genug an Neuigkeiten bezüglich Microsoft und Gaming. Der Konzern hat gegenüber "Windows Central" bestätigt , an einem Game-Streaming-Dongle zu arbeiten. Über den Dongle, der unter dem Codenamen "Keystone" entwickelt und mittels HDMI angeschlossen wird, soll es möglich sein, Cloud-Games direkt auf den TV oder einen Monitor zu bringen – ähnlich wie dies mit Google Stadia und Chromecast möglich ist. Auf dem Streaming-Device soll Microsofts Xbox Game Pass und der Cloud Gaming Service laufen. Microsoft begründet "Keystone" damit, dass man die Hardware-Hürden für Xbox-Content senken wolle. Allerdings benötige der Dongle noch etwas Entwicklungszeit, bis er auf dem Markt erscheint. (mw)