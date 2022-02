Ausgabeautomaten für Arbeits-Equipment

22. Februar 2022 - Mit dem Waren-Automaten von Azkoyen kann Arbeits-Equipment automatisch direkt an den Nutzer ausgegeben werden. Neu vertreibt E-display.ch die Lösung in der Schweiz.

Neu gibt es in der Schweiz die Ausgabeautomaten für Arbeits-Equipment von Azkoyen über den CMS Service Integrator und Digital-Signage-Spezialisten E-display.ch – die Smart Dispensing Machine. Damit lassen sich die Prozesse zur zeitunabhängigen Ausgabe verschiedener Produkte an die Mitarbeiterschaft automatisieren, ohne dabei personelle Ressourcen binden zu müssen, wie der Hersteller verspricht.



Die Automaten sind mit einem CMS von Grassfish Marketing Technologies und einem 46-Zoll-Display ausgestattet, der im Corporate Design eingerichtet werden kann und Informationen zum Equipment zeigt, das verfügbar ist. Bestellung und Bezahlung finden direkt am Automaten mit einem integrierten Payment Terminal mit Badges oder Zahlkarten statt, die Waren werden im Anschluss direkt ausgegeben.



Auf administrativer Seite lassen sich Limiten und Regeln einrichten, auch gibt es eine Kontrollebene, mit der etwa der Warenbestand kontrolliert oder Aktionen wie Verrechnung oder Befüllung angestossen werden können. (win)